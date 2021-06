Boeken lenen met je mobieltje: Het kan voortaan met de BiebApp

Den Bosch/Vught/Sint-Michielsgestel/Boxtel - De bibliotheken van Huis73, dat zijn die in Den Bosch, Berlicum, Boxtel, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught, bieden vanaf deze week de BiebApp aan. Klanten die geen abonnement hebben, kunnen via hun mobieltje voor twee euro per keer een boek lenen.

Huis73 biedt hiermee studenten, ZZP’ers, forenzen of ouders van kinderen die incidenteel een boek willen lenen, de kans om dat met hun mobiel te kunnen doen. Carolijn van Capelleveen van Huis73: ,,Het werkt in feite heel simpel. Via de appstore op je mobiel kun je gratis de BiebApp downloaden. Je hoeft maar een paar veldjes in te vullen en dan ben je er al. Dan kun je voortaan per keer dat je een boek nodig hebt voor je studie of iets anders betalen. Dat kost twee euro. Goedkoper dan onze abonnementen natuurlijk die beginnen bij 25 euro en oplopen naar 55 euro.”

Quote Binnen een paar dagen al dertig klanten via de BiebApp geregi­streerd Carolijn van Capelleveen, Huis73

Huis73 merkt nu al dat er markt voor is. ,,In amper een paar dagen, en dan hebben we dat nog niet eens breed bekend gemaakt, zijn er al dertig nieuwe klanten die de app gebruiken. We sturen nu naar alle scholen zoals Avans, Fontys en de Has brieven, zodat studenten er weet van hebben dat dit kan. Inmiddels zijn al onze bibliotheken voorzien van de techniek om zo eenmalig een boek te kunnen lenen.”

Betaalverzoekje

Wie binnenloopt en een boek leent, gaat naar het zelfscanapparaat in de bibliotheek. In plaats van het abonnementspasje te scannen, gebruik je de app. Via een barcode scan je met een zelfscanner het boek. Op de app verschijnt een betaalverzoekje dat je via IDeal meteen kunt betalen. ,,We boren zo een nieuw publiek aan. En we denken dat we hiermee in een behoefte voorzien. Zoals veel mensen Videoland en Netflix gebruiken om eenmalig een film of serie te kijken, zo doen wij dat nu met onze boeken.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De bibliotheek in Sint-Michielsgestel © copyright Marc Bolsius

Voor jongeren onder de achttien jaar zal de app niet in trek zijn. Die krijgen immers een gratis abonnement. Daarom gokt Huis73 op de wat oudere doelgroepen zoals studenten die voor een scriptie of studieopdracht zo heel af en toe een boek nodig hebben. Maar ook ouders van kinderen of ZZP’ers die maar af en toe een bibliotheek bezoeken, denkt Huis73 zo een mogelijkheid te bieden tot het incidenteel lenen van boeken.

Niet hoofddoel

,,Wie toch wat vaker gaat, krijgt van ons wel een mailtje. Want als je voor 25 euro per jaar incidenteel boeken leent, is het interessanter om een abonnement te nemen. Misschien hengelen we zo dan toch weer wat meer vaste abonnementshouders binnen. Maar dat is niet ons hoofddoel.”

Geen kinderziekten

Huis73 heeft de nieuwe BiebApp niet zelf bedacht. In Waterland (Noord-Holland) is de app al eerder ingevoerd en een succes geworden. Van Capelleveen: ,,We hoeven dus niet bang te zijn dat de BiebApp kinderziekten vertoont. Ze is daar al goed uitgetest. En tijdens de corona hebben we de boel hier al uitgetest. Daar was tijd genoeg voor. Ze werkt uitstekend.”