Boer (61) Liempde blijft in gevangenis na vondst groot drugslab: ‘Hij trekt het heel slecht’

DEN BOSCH/LIEMPDE - De 61-jarige boer uit Liempde bij wie in mei een xtc-laboratorium werd gevonden, blijft in voorlopige hechtenis zitten. De rechtbank in Den Bosch heeft dat woensdagmorgen besloten.

In een schuur aan de Savendonkseweg in Liempde vond de politie op 14 mei een drugslaboratorium en 159 kilo mdma, waarmee volgens de politie miljoenen xtc-pillen gemaakt zouden kunnen worden. Behalve de boer werden ook twee Limburgse mannen van Turkse afkomst aangehouden die in het lab zouden hebben gewerkt. In de vakantiewoning waar ze werden gearresteerd, vond de politie overalls, gezichtmaskers en handschoenen, maar de mannen ontkennen dat ze drugs hebben gemaakt in het lab. ,,Ze waren bezig met een klusje, er moesten wat tonnen met afval worden opgeruimd”, stelde hun advocaat Guy Koppen woensdagmorgen tijdens een tussentijdse zitting. Beide mannen blijven ook in voorlopige hechtenis zitten, zo besloot de rechtbank.

Samenwerking met België

De politie kreeg zicht op het drugslaboratorium na een gezamenlijk onderzoek met de federale politie in België. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is pas volgend jaar omdat de rechtbank in Den Bosch niet eerder ruimte heeft.