Boeremèrt Liempde trekt de stekker eruit voor 2020

11:02 HAAREN - Het had een volgende belangrijke stap moeten zijn in de heropbouw van het door brand geteisterde landgoed Haarendael in Haaren. Maar het coronavirus zet ook een dikke streep door een bijeenkomst met de buurt, betrokkenen en belangstellenden over het monumentale complex.