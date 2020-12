Boeren balen van strengere geurnorm, ‘Dit is echt bullshit’

SCHIJNDEL/VEGHEL - Boeren in Meierijstad zitten absoluut niet te wachten op strengere geurnormen in het buitengebied. ,,Het gemeentebestuur kan wel stoer de geurnorm verlagen, maar dat is echt bullshit. Meierijstad schiet zich hiermee in zijn eigen voet.”

Voorzitter Gerard van Zutphen van de afdeling Meierij van de ZLTO (Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouwvereniging) windt zich flink op. In een brief aan de gemeenteraad maakt hij samen met collega-bestuursleden duidelijk dat Meierijstad de geurnormen in het buitengebied beter niet kan verlagen. ,,Een strengere geurnorm dupeert niet alleen de veehouderijen, maar ook hun omgeving", licht Van Zutphen toe. ,,Het kan bijvoorbeeld ook woningbouw tegenhouden in de buurt van een veebedrijf. Maar ook alternatieve activiteiten op het terrein van een gestopte veehouder, zoals een zorgboerderij, kinderdagverblijf of horeca.”

Het college van B en W van Meierijstad stelt voor om de geurnorm OU (odour-units per kubieke meter, een eenheid voor geur) in het buitengebied te verlagen van 14 naar 10. ,,Doe dat nou niet", zegt Van Zutphen richting de gemeenteraad, die hier op donderdag 17 december over beslist.

Marcel Hendriks uit Erp, een van de stoppende varkensboeren in Meierijstad.

,,De landelijke norm 14 odeur is al streng genoeg. Beter kan de gemeente nog eens goed kijken naar de knelpunten die er zijn. Dat zijn er twee à drie. Los die op, zou ik zeggen. Nu schiet de gemeente zich in haar eigen voet. Het college creëert problemen die er nu niet zijn. Daarnaast hebben we ook helemaal geen onderbouwing gezien.”

Gemeenten bepalen zelf geurnormen

Op basis van de wet geurhinder en veehouderij kunnen gemeenten zelf hun geurnormen bepalen. In deze regio kozen meer gemeenten voor strengere normen. Zo hanteren de gemeenten Sint-Michielsgestel en Bernheze ook 10 odour in het buitengebied. Bernheze heeft zelfs nog een lagere norm, 8, in gebieden waar intensieve veehouderij is verboden. In Boxtel geldt alleen de norm 10 in het gebied Tongeren-Nergena, in de rest van het buitengebied telt de landelijke norm 14.

Gemert-Bakel gaat nog verder; 5 OU in de helft van het gebied buiten de bebouwde kom, 14 in 35 procent en 10 in 15 procent van het buitengebied. En ook Oss is streng: 8 OU (in 50 procent van het buitengebied), 6 (10 procent) en 14 (40 procent).

‘Niet opmerkelijk streng’

B en W van Meierijstad stellen als reactie dan ook dat de voorgestelde geurnorm, ‘niet opmerkelijk streng is'. ,,En we houden ook rekening met andere belanghebbenden, zoals liefhebbers van natuur en milieu.” De lagere norm biedt meer bescherming aan omwonenden van veestallen, aldus B en W. En volgens het college steeg het belang van natuur en recreatie in het buitengebied de afgelopen jaren. Er werd al water bij de wijn gedaan, want oorspronkelijk zou de norm tot 8 odeur dalen.

De ZLTO in Meierijstad voelt zich verder niet serieus genomen door het gemeentebestuur. ,,We zitten in allerlei klankbordgroepen, maar over het aanscherpen van de geurnormen is met geen woord gerept", klaagt Van Zutphen. ,,Dit doet ons echt pijn, de boeren worden weer hard aangepakt. En over de industrie hoor je helemaal niets.” De kritiek is bekend bij het college. ,,Dit wordt bij een volgend overleg met de ZLTO besproken.”

De geurnormen staan woensdagavond op de agenda van de raadscommissie ruimte.