Boeren en gemeente beginnen in Helvoirt grote agrarische proeftuin

HAAREN/HELVOIRT - Koeien die in de wei rondlopen, boeren die duurzaam een boterham kunnen verdienen en daarmee het buitengebied levendig houden, hun boerderijen bewoond en stallen bezet. Zodat drugscriminelen er hun begerige ogen niet op laten vallen. Ook dat zijn redenen waarom de gemeente Haaren aan de Margriet in Helvoirt een grote agrarische proeftuin wil maken.

Dat wil ze samen doen met zestien pachters, boeren die samen in totaal 33 hectaren gemeentegrond in gebruik hebben tussen Drongelens kanaal en Giersbergen. En met ondersteuning van het Louis Bolk Instituut, onder meer specialist in het verbeteren van landbouwgrond. Want dat is het aan de Margriet in Helvoirt, klapzand, voor weinig anders goed dan het verbouwen van maïs.

Biodiversiteit

De drie partijen willen er niet alleen de grond verbeteren, ook de biodiversiteit en de waterhuishouding. En laten zien dat duurzame landbouw - die de regering sterk gaat stimuleren - heel wel mogelijk is. Zo bleek gisteren tijdens de presentatie van de plannen, in het gemeentehuis van Haaren. Dat kan onder meer door te wisselen in de gewassen die er geteeld worden. Wat het gebied ook gevarieerder doet ogen.

Flora en fauna vrij spel

Verder komen er speciale stroken waar flora en fauna vrij spel krijgen. Voor de biodiversiteit èn het oog van de passanten. En om een verbinding te maken met de ongeveer veertig hectaren omringende natuur van Natuurmonumenten. De hoop is namelijk dat die natuurorganisatie mee gaat doen aan de proeftuin. En dat meer boeren het voorbeeld volgen.

De wensen van boeren

Wethouder Martien Vromans: ,,Vaak zie je dat de overheid maatregelen oplegt aan boeren. Wij werken van onderop, met de wensen van de boeren als uitgangspunt.” Daar staat wat tegenover: de gemeente geeft een korting van 200 euro op de jaarlijkse pachtprijs van 700 euro per hectare. En van nog eens 200 euro voor de pachters die speciale stroken aanleggen om de verscheidenheid van flora en fauna te verbeteren.

Minder inkomsten

Dat de gemeente daardoor jaarlijks minstens zo’n 7.500 euro aan inkomsten misloopt - en mogelijk dus het dubbele - vindt Vromans geen probleem. ,,We hebben een maatschappelijk opdracht, zoals meehelpen de biodiversiteit te verhogen en klimaatverandering tegen te gaan.”

In dit zeker zesjarige project - Vught neemt het na 1 januari 2021 over van Haaren - werken de partijen ook samen met de regionale organisatie Agrifood Capital. De beide gemeenten steken samen in totaal zo’n 35.000 euro in deze proeftuin, maar ze hopen via Agrifood voor provinciale of landelijke subsidies in aanmerking te komen.

