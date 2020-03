Boeren en tuinders hunkeren naar voldoende water in droge zomer

VIDEO Barre tijden te lijf met lieve initiatie­ven, uitbar­sting van solidari­teit in de Meierij

19 maart MEIERIJ - De hond uitlaten of boodschappen doen voor een ander, een liedje als hart onder riem, een fruittraktatie of groeten via de televisie voor eenzame ouderen in het zorgcentrum. Ook de inwoners van de regio Meierij laten zich in tijden van corona-crisis van hun beste kant zien. De spontane acties buitelen over elkaar heen.