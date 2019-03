Boeren in Groene Woud schakelen steeds vaker over op landbouw met bomen

Spanje en Frankrijk kennen het al veel langer. Daar is het in feite nooit weg geweest. Ook in België bestaat landbouw met bomen al een aardige tijd. In Brabant ontdekken nu ook steeds meer boeren deze manier van landbouw. In de regio rond Tilburg, in de Meierij en rond Eindhoven ontstaan steeds meer hectaren landbouwgebied waar bomen (notenbomen bijvoorbeeld) gecombineerd worden met granen of andere gewassen. Ook begrazing met geiten, schapen of koeien in combinatie met (vruchtdragende) bomen is in opkomst.