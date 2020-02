Boeren in Meierijstad krijgen meer kansen voor lege stallen

Daarmee komt naar verwachting zo’n half miljoen vierkante meter aan veestallen vrij. Meierijstad is hiermee in Brabant met afstand de gemeente met de meeste leegstaande stallen. Nummer 2 is Gemert-Bakel, dat in 2030 volgens schattingen zo'n 300.000 vierkante meter aan opgedoekte stallen heeft.



De grote hoeveelheid stallen die leeg komen te staan in de buitengebieden van Veghel, Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode, baren het college zorgen. ,,Het gevaar is dat het landschap verloedert en dat lege schuren worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals drugslabs”, stelt het college.



Vandaar dat burgemeester en wethouders de agrariërs meer mogelijkheden willen geven voor andere bestemmingen. In maart beslist de gemeenteraad over het voorstel ‘Kansen voor kwaliteit’. ,,Denk bij de kansen aan toerisme en recreatie”, zegt wethouder Jan Goijaarts (CDA, buitengebied). ,,Maar dan vooral in de gebieden Kienehoef, Vlagheide en nabij de Noordkade in Veghel.”