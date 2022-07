Boeren Meierij: ‘Denk én werk mee aan onze toekomst, geef ons perspectief’

Mogen de stallen van twee boeren nog groeien in Sint-Michiels­ges­tel?

SINT-MICHIELSGESTEL/BERLICUM - Kunnen twee veehouderijen in de gemeente Sint-Michielsgestel nog 10 procent uitbreiden met ruimte voor stallen én dieren? Het zal er om hangen wat de provincie voor eindbeslissing neemt over zo’n voorstel voor het gebied Laar en Nieuw Laar. Zeker is wel dat Gestel de belofte aan de twee veehouderijen wil nakomen. Dus vragen ze nu toch om toestemming voor uitbreiden.

1 juli