Boeren rond Margriet slaan duurzame weg in: ze luiden de klok als er straks pieren in de grond zitten

Terwijl honderden boeren weer naar Den Haag trokken om te protesteren tegen de stikstofplannen, liep het in Haaren gisterochtend héél anders. Een stuk of zestien agrariërs reden samen naar D’n Dries in Drunen om daar samen met de gemeente Haaren en Vught handtekeningen te zetten onder een nieuw pachtcontract. Voortaan huren ze voor de duur van zes jaar hun pachtgronden. Daardoor kunnen ze veel meer investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de grond.

Korting op pachtgrond in ruil voor andere aanpak

De melkveehouders en akkerbouwers krijgen een korting van 200 euro op hun pachtgrond als ze in ruil daarvoor de bodem flink verbeteren. Dat betekent dat ze maïs verruilen voor tenminste drie jaar kruidenrijk grasland op de gehuurde landbouwgrond. Ze krijgen nog eens 200 euro korting als ze ook nog vijf tot vijftien procent van de randen van de akkers inzetten voor het inzaaien van bloemenrijk kruidenmengsel. Goed voor de insecten, vlinders en vogels.

Quote We verwachten dat dit als een olievlek gaat werken Carine Blom, Wethouder Haaren

Wethouders Carine Blom en Martien Vromans van Haaren begeleiden het pachtproject van de Margriet. ,,We verwachten dat dit als een olievlek gaat werken. Deze agrariërs zoeken de duurzaamheid op. Het vormt een mooie proeftuin die ook andere agrariërs zal aansteken. Zo kunnen ze leren van elkaar”, zegt Carine Blom.

Quote Meer investeren in bodem in gebied met droog klapzand Martien Vromans, Wethouder Haaren

Martien Vromans vult aan: ,,Lang geleden kwam er het burgerinitiatief voor een zonneweide op de Margriet met zonnepanelen. Later veranderde dat in een voedselbos en recreatie. Maar er zitten natuurlijk ook boeren in dit gebied met pachtgronden. Zo raakten we met de agrariërs aan de praat. En daar is dit hele mooie plan uitgekomen. Zes jaar pacht, meer investeren in de bodem op dit droge klapzand. Door als gemeente Haaren en Vught daar ook mee op te investeren, kunnen de boeren ook hun eigen bedrijfseconomische plan trekken.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De groep die betrokken is bij de nieuwe plannen voor duurzame landbouw in de Margriet op Haarense pachtgronden. © Domien van der Meijden

Laurens en Ria Klerks maken als akkerbouwer gebruik van de pachtgronden. Ze wonen op Hoef ten Halve en runnen aspergekwekerij De Margriet. ,,Fijn dat we als agrariërs deze pachtgronden kunnen blijven gebruiken. Er verdwijnen steeds meer gronden voor andere doeleinden. Voorheen hadden Ria en ik een melkveehouderij. We zijn omgeschakeld naar boomteelt in combinatie met asperges kweken. Een mooie combinatie op droge zandgronden. En wij hebben verstand van het verbeteren van de bodem. We doen dus graag mee in dit project.”

Quote Als er pieren worden gevonden, dan luiden we de klokken Evert Prins, Louis Bolk Instituut

Evert Prins is van het Louis Bolk Instituut, een onderzoeksinstituut dat speciaal voor de landbouw onderzoek doet naar onder meer verbetering van de bodem. ,,Als de boeren hier vroeger een pier vonden op het droge klapzand, dan werd bij wijze van speken de klok geluid. Door het landbouwgebruik nu aan te passen, gebeurt er al veel met de bodem. Drie jaar kruidenrijk grasland in plaats van elk jaar maïs doet al heel veel. Luzerne inzaaien kan ook. Dat lijkt op klaver en is een goed veevoer. Dat verbetert de bodemstructuur aanzienlijk en houdt ook veel meer vocht vast.”

Veel meer organische stof in bodem bij kruidenrijk grasland