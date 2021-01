Boerenbruiloft Schorsbos is variant van Second Love

SCHIJNDEL - Het kabinet van Schorsbos (Schijndel) meende onlangs dat mogelijk nog enkele fysieke carnavalsactiviteiten in het dorp konden doorgaan. Inmiddels is een dikke streep door de plannen gezet. Maar online gaat er in het kader van Schorsbos blèft zitten van alles gebeuren. Beter dan niets, is nu de algemene tendens. Met als hoogtepunt de Boerenbruiloft, een jaarlijkse traditie die ditmaal in digitale vorm de geel-groen-witte huiskamers zal binnendringen.

De camera draait in Het Tramhuys waar door KRO-NCRV opnames worden gemaakt voor de serie Carnavalshart. Niemand in de zaal die een mondkapje draagt. Is ook niet nodig, want het ondergaan van een coronasneltest is een absolute voorwaarde om überhaupt een voet over de drempel te mogen zetten. Twee paren zijn aanwezig om zich op ludieke wijze te presenteren aan de jury. De hamvraag luidt: wie wordt het nieuwe Boerenbruiloftspaar van Schorsbos?

„Dat worden wij natuurlijk. Wat híer staat is honderd procent carnaval”, begint Agnes Dissel(51), formeel de vrouw van minister-president Tom Dissel. Maar sta er niet raar van te kijken als ze binnenkort haar ‘Tommetje’ verruilt voor Ron van Kaathoven(51). „Ik vind Ron een heel lief en spontaan carnavalsmènneke. Als ik met hem ga trouwen, sta ik niet meer als een lullig aanhangsel langs de kant; Tom vindt het namelijk altijd nodig het podium voor zichzelf op te eisen. Het klinkt onlogisch, als First Lady kom ik nauwelijks in het stuk voor”, knort ze.

Haar nieuwe vlam knikt een keer en biedt dan snel een troostende arm om haar schouder. „Het mooie is dat we veel gemeen hebben. We houden allebei van ke(e)zen, een woord dat je wat ons betreft op twee manieren mag schrijven(…)”, vult Van Kaathoven aan met een stem die enigszins rokerig klinkt. Dissel weer: „Het enige verschil tussen ons is dat Ron gek is op bier, terwijl je mij vooral blij kunt maken met Baileys. Alsjeblieft met één ijsklontje, niet méér.”

Volledig scherm Cor van Casteren en Jeanine van den Oetelaar © Chris Korsten

Jeanine –De Kis- van den Oetelaar(56) en Cor van Casteren(62) vormen het andere paar. „We kennen elkaar van de Boswegse Toneelgroep; Jeanine is regisseur, ik tekstschrijver. Na enig wikken en wegen hebben we besloten niet te scheiden van onze huidige partners. Deze constructie lijkt op Second Love. Van twee walletjes snoepen, daar is toch niks mis mee? Ik val op Jeanine, niet in de laatste plaats vanwege de verrukkelijke seks”, benadrukt Van Casteren. „Cor is misschien niet moeders allermooiste, maar het hart zit op de juiste plek. Alléén van een mooi bord kun je niet eten”, weet Van den Oetelaar.

Tijdens carnaval wordt de uitslag bekend gemaakt door de jury die bestaat uit Prins Carlo d’n Urste(Van de Greef…red), adjudant Mari Kelders, Mari van der Steen, Henriëtte van Engelen en Jetty Eugster. „Twee andere bruidsparen zullen ook nog voor de jury verschijnen, dus het wordt reuzespannend”, verzekert Harrie van Herpen, minister van Promotionele Zaken. De uitzending is op 10 februari om 18.20 uur op NPO2.