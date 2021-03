Boerenorganisatie ZLTO ziet in Boxtel kilometers agrarische grond verdampen

Je eigen pak hagelslag maken in nieuwe Veghelse chocolade­fa­briek

9 maart VEGHEL - Het heeft de sfeer van Sjakie in de Chocoladefabriek, maar het is levensecht. In een nieuwe chocoladefabriek in Veghel maak je je eigen chocoladereep, in je eigen favoriete smaak, met je zelf ontworpen wikkel erom. Voor school én een dagje uit.