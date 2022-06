Boerenprotest met trekkers op viaduct boven A2 bij Boxtel: ‘Politiek mist gezond boerenverstand’

300 nieuwe woningen erbij in Esch, hoe dan? Dat wil Boxtel zelf ook wel weten

BOXTEL - Zo’n driehonderd woningen erbij voor Esch? Daar kan in ieder geval goed naar gekeken worden. Boxtel is in ieder geval ambitieus en wil méér in de noordwesthoek met de oksel van Boxtel, tussen twee spoorlijnen in.

2 juni