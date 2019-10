Bokashi: plantenresten uit de shredder op het land om de droogte te lijf te gaan

Ree en edelhert huppelen straks boven stoptrein Box­tel-Best naar Heerenbeek

14 oktober BOXTEL/BEST - Reeën, dassen, egels, konijnen, hazelwormen, kamsalamanders en straks ook de edelherten, ze staan te trappelen om de nieuwe natuurbrug de Mortelen over het spoor Boxtel-Best in gebruik te nemen. Bam Infra bv is begonnen aan de afwerking van het nieuwe ecoduct.