Bomen en struiken rond Brenthof al weg

VIDEO Inbrekers komen pas na 75 ‘mokersla­gen’ in computer­zaak Schijndel

16:51 SCHIJNDEL - Maar liefst anderhalve minuut deden inbrekers over het inslaan van een ruit van computerzaak IT-OK in Schijndel, in de nacht van donderdag op vrijdag. ,,Pas na 75 mokerslagen kwamen ze binnen”, weet eigenaar Thomas van Oorschot van IT-OK.