Bomen planten ligt even stil in Sint-Michielsgestel door alle gedoe met PFAS

De boel ligt stil rond de aanplant van bomen in Gestel

Stoffen breken niet af in de natuur

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep van ruim 6000 chemische stoffen - waaronder het bekende GenX - die al vele jaren worden toegepast in industriële processen. Ze komen voor in verf, blusschuim, pannen en kleding. Het probleem is dat deze stoffen nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Ze hopen zich op in de natuur, dieren en mensen.

Overal bodemmonsters nemen

Van sommige varianten is ook al aangetoond dat ze giftig zijn. Door het wijdverbreide gebruik de afgelopen tientallen jaren worden PFAS inmiddels in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen. En de strenge regels willen verspreiding juist voorkomen. En dat betekent onder meer dat je bodemmonsters moet nemen om te weten of die giftige stoffen in de bodem zitten.

,,Juist dat maakt kleine klussen als het planten van bomen of een border nieuwe grond en planten geven zo duur. Dat doen we nu dus even niet. Want bodemmonsters nemen is kostbaar. Dat kost tussen de 300 en 600 euro per plek. We wachten nu even op nieuwe kaders die Den Haag maakt. Er is een noodwet in de maak om de strenge normen voor giftige stoffen wat bij te stellen. Vervuilde bodem met PFAS mag nu alleen gestort worden op plekken die viezer zijn dan waar de grond vandaan komt”, zegt een woordvoerder van de gemeente Sint-Michielsgestel.