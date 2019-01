Bomenhotel in Meierijstad kan bomen redden

VEGHEL/SCHIJNDEL - Een bomenhotel kan forse bomenkap zoals deze maand in Eerde voorkomen, stelt Hart voor Schijndel. Donderdag komt een voorstel aan de orde in de gemeenteraad van Meierijstad.

Graaf bomen uit en zet ze tijdelijk in een bomenhotel, op een nog uit te zoeken locatie in Meierijstad. Hart voor Schijndel wil met dit idee bomen redden van bomenkap. Raadslid Mirjam van Esch van Hart voor Schijndel kwam op het idee toen zij las over een bomenhotel in Groningen.

,,Het verplanten van bomen gebeurt daar als alternatief voor kappen. Geregeld moeten bomen en heesters wijken omdat er nieuwe wegen of woningen komen. Nu worden die bomen vaak gekapt en afgevoerd. Ons idee is nu om die bomen uit te graven en tijdelijk in een ‘hotel’ te zetten. Daar vandaan kunnen de bomen en heesters weer gehaald worden als de weg opgeknapt is of als er elders bomen en heesters nodig zijn.”

Quote Ons idee is nu om die bomen uit te graven en tijdelijk in een ‘hotel’ te zetten Mirjam van Esch , Hart voor Schijndel

Van Esch heeft een recent voorbeeld waar zo'n ‘hotel’ bomen had kunnen redden: ,,In de Eerdse bossen is deze maand ongeveer een halve hectare bos met mooie oude eiken met groot materieel weggekapt. Deze melding kregen wij van een betrokken burger. Zij benaderde ook de Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap.” Meierijstad is volgens haar niet aansprakelijk, ,,want sinds vorig jaar kan iedereen bij de omgevingsdienst Brabant-Noord een melding doen en dan gewoon beginnen met bomen kappen.”

Gratis of tegen betaling?