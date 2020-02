Bonte bende in Bokkendonk

Drugshande­la­ren moeten 2900 euro terugbeta­len: ‘We haalden veel minder geld binnen’

9:30 DEN BOSCH/VEGHEL/BOXTEL - De 48-jarige Veghelaar die in 2018 en 2019 samen met een 36-jarige Boxtelaar cocaïne, amfetamine en wiet verkocht in zijn woonplaats, moet de criminele winst terugbetalen. Dat bepaalde de rechtbank gistermiddag in Den Bosch. De mannen hielden volgens de rechters in totaal 2900 euro aan hun drugshandeltje over. Dat geld mag de overheid hen nu afpakken.