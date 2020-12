Boom in Boxtel breekt af door harde wind, weg tijdelijk geblokkeerd

Ineke Blummel stopt met MooiSchijn­del

24 december SCHIJNDEL - Ineke Blummel uit Schijndel neemt afscheid van DeMooiSchijndelKrant, de lokale weekkrant waarmee zij in 2013 begon. De krant gaat in januari over in nieuwe handen; die van De MooiKrant Media BV uit Sint-Oedenrode en Uitgeverij Talvi van Stadskrant Veghel.