Bosschenaren rijden met 18 kilo lachgas door Schijndel: boetes van meer dan 1600 euro

Klimaatzor­gen? Baanderhe­ren­col­le­ge lost ze met escapespel op

BOXTEL - Een klimaatles in de vorm van een water-escapespel. Leerlingen van vmbo-t van het Baanderherencollege in Boxtel weten daar wel raad mee. Maar het is wel stoeien geblazen met zeer ingewikkelde vragen en opdrachten. Toch lukte het alle zes de groepen om de vier codesloten van de kist ‘Klimaatzorgen in Nederland, Kraak de Klas’ geopend te krijgen.

28 januari