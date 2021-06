Boswachter Theo Quekel: ‘Soms met boodschappenlijstje het bos in voor hout’

SINT-MICHIELSGESTEL - Er verrijst een flinke schuur in het landschap van het landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Brabants Landschap laat achter het Buitenlokaal een schuur optrekken die bedoeld is voor de opslag van duizend kuub hout. Allemaal afkomstig uit de duizenden hectaren bos die Brabants Landschap in de regio beheert.

Je kijkt nu nog dwars door een grote serie pannenlatten naar de blauwe lucht. Maar de komende dagen wordt het dak gedicht met oud-Hollandse dakpannen. Die worden allemaal met beugeltjes vastgezet, zodat stormachtig weer geen vernielingen aan kan richten. Maar dan is de schuur al klaar. Ze blijft zonder gemetselde muren of gepotdekselde zwarte planken aan de zijkanten.

Quote De wind moet er doorheen kunnen waaien om het hout te drogen Theo Quekel, Boswachter Brabants Landschap

,,Het is straks de bedoeling dat het er mooi doorheen kan waaien als we er hout in opslaan", licht boswachter Theo Quekel van Brabants Landschap toe. ,,Er komen dus geen muren, het wordt een gordijn van gaas. Zwart gaas. Dan kan de wind goed bij het hout. En het gordijn beschermt tegen regen en te veel aan zon. Want juist dat laatste is slecht als hout netjes moet liggen om daarna te kunnen gebruiken. In de zon droogt het te hard.”

Zeilen

Brabants Landschap wilde al een jaar of tien een grote schuur om hout in op te slaan. ,,We deden de opslag hier op Haanwijk al lang hoor. Maar dat gebeurde provisorisch. Alles onder zeilen. Het was hier soms net een tentenkamp. En als het fors had gewaaid, dan waren de zeilen kapot of waren ze losgeraakt. Niet zo mooi dus. Het duurde een tijd voordat we een juiste vergunning hadden. Het bestemmingsplan moest er voor worden aangepast. Maar nu is de schuur dan eindelijk bijna klaar.”

500 gebouwen in beheer

Brabants Landschap heeft op jaarbasis nogal wat hout nodig. ,,Je moet je voorstellen dat we niet alleen duizenden hectares natuurgebied hebben. Er staan ook overal gebouwen op. Monumentale gebouwen zoals hier op Haanwijk, maar ook op tal van plaatsen veldschuren, Vlaamse schuren, kippenhokken, noem maar op. Die 500 gebouwen hebben regelmatig onderhoud nodig. En dan kun je in verre landen bossen laten kappen voor hout en dat op duur transport naar Nederland laten verschepen. Maar duurzaam is dat zeker niet. Dus halen we hout uit onze eigen bossen voor dat doel.”

Met lijstje het bos in

Quekel vindt dat helemaal niet erg en Brabants Landschap ook niet. ,,Een bos groeit doorgaans met tien kubieke per jaar. In ons geval gaat het om 90.000 kuub per jaar. Er wat tussenuit halen voor eigen gebruik is dus helemaal niet erg. Zo leg je ook CO2 vast. In het Buitenlokaal zitten balken van 250 jaar oud. Dus kappen we regelmatig wat. Soms gaan we zelfs met een boodschappenlijstje het bos in voor hout, als we weten wat we nodig hebben.”

Ook peppels

Op Haanwijk wordt straks vooral douglas en eik opgeslagen om te drogen. ,,Maar er komt ook wel wat populier te liggen. Echt regionaal hout. En die peppels kunnen we ook goed gebruiken in onze gebouwen. Het gebeurt steeds vaker dat populierenhout wordt toegepast. Een mooi regionaal product.” De nieuwe houtopslagschuur is trouwens ook gebouwd met eigen hout. ,,Douglas en eik. Dat hout komt uit Heeze, Mille en Vught.”