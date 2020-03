Botsing op A50 bij Sint-Oedenrode, niemand naar ziekenhuis

Column We staan dichter bij elkaar dan ooit in deze coronatijd

28 maart Mijn schoonmoeder cremeren. In coronatijd. Dat betekent met z’n twintigen afscheid nemen zonder te kunnen knuffelen, te snikken op elkaars schouder of na te praten met een kop koffie. Dat betekent een zus in Frankrijk en naasten uit Londen en Hong Kong die er niet bij kunnen zijn. Dat betekent mijn vriend rouwend in zijn eigen huis, ik in het mijne. En een schoonvader die alleen achterblijft met alle bekende social distancing musts. Corona maakt kille tijden nog killer.