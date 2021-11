Botsing op rotonde in Boxtel: brandweerman schiet te hulp

Verpleeg­hui­zen slaan alarm na terugkeer corona: ‘Wat komt er verder nog op ons af?’

BOXTEL/DEN BOSCH - Zorgbestuurders in Den Bosch en omgeving maken zich grote zorgen nu het coronavirus terugkeert in verpleeghuizen. ,,Paniek is er niet, maar we zitten wel met smart te wachten op de derde vaccinatie voor onze bewoners.”

15 november