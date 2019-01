Botsing tussen drie auto's op N279 in Schijndel

Brandje in prullenbak in Schijndel brengt flinke brandweer­macht op de been vanwege mogelijke ontruiming

26 januari SCHIJNDEL - De brandweer is met meerder voertuigen uitgerukt voor een brand in zorginstelling Bekkershuis in Schijndel. Brandweermannen troffen voorbereidingen om het hele complex te ontruimen, maar dat bleek niet nodig. De brand woedde in een prullenbak bij iemand op de kamer. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle.