Bouw depot en dino-hotspot ligt stil bij Oertijdmuseum

BOXTEL - De bouw van het nieuwe opslagdepot en de eerste Europese dino-hotspot (werkplaats) bij het Oertijdmuseum in Boxtel ligt stil. Betonvlechters blijven thuis in Polen. En dus kan het werk niet verder.

De coronacrisis pakt dubbel hard aan voor het Oertijdmuseum in Boxtel. Niet alleen is het museum dicht, en mist het bezoekers en inkomsten, ook de bouw van het nieuwe depot en de dino-hotspot liggen stil. De betonvlechters zijn terug naar Polen en dus kan het werk niet door.

Quote We gingen van veel omzet naar nul, dat kan op den duur niemand volhouden René Fraaije, Oertijdmuseum

Directeur René Fraaije van het Oertijdmuseum is er gelaten onder. ,,Je kunt niet anders. Maar het is wel een ding. We gingen van veel omzet naar nul. En wij moeten toch ook een stuk of tien salarissen leveren. Ik hoop dat de belofte uit Den Haag gestand wordt gedaan, dat een flink deel van de salariskosten worden vergoed. We hebben ondertussen al arbeidstijdverkorting aan moeten vragen.”

Grove werk gebeurt straks in dino-hotspot

En dan de bouw van het nieuwe depot en de dino-hotspot? ,,Je ziet dat de gaten voor de fundamenten zijn uitgegraven naast ons museum. Het wordt een gebouw van zeventien bij twaalf meter en vijf meter hoog. Die hoogte is nodig voor stellages. Daar kunnen we met pallets straks dinobotten in steen stallen. Het grove werk van het vrijmaken van dino-skeletten gebeurt straks in dit nieuwe gebouw. Bezoek kan ook meekijken. Want dat gebeurt veelal achter een glazen wand. Tweederde van dit gebouw wordt opslag. Eenderde dino-hotspot waar je dus mensen aan het werk kan zien.”

Buitenterras komt straks mooi centraal te liggen

In de bodem zijn ook al gaten gegraven voor een nieuwe pergola. ,,Daar komt een buitenterras met een plein voor de horeca. Dat ligt dan mooi centraal tussen de werkplaats, het bestaande Oertijdmuseum, de speeltuin en het dinobos. De fundamenten van de pergola wilden we meenemen in de bouw, nu. Dat is natuurlijk goedkoper. Maar ook dat gebeurt nu niet.”

Vrijwilligers werken door, maar wel op afstand

Ondertussen gaan op gepaste afstand van elkaar de opgeleide vrijwilligers wel door met het prepareren van een grote hoeveelheid dino-botten die vanuit Zwitserland zijn gekomen. ,,De vrijwilligers zijn maar wat blij dat ze kunnen werken en niet allemaal thuis hoeven te zitten. Ondertussen maken we van de sluiting gebruik om achterstallig onderhoud aan het gebouw op te pakken.”