Bouw van appartementen in Ark kan snel van start

Het pand van de voormalige Ark in de Prins Bernhardstraat is in beeld voor woningbouw. Ontwikkelaar Klaas van Venrooij, die in Den Dungen het Grienselhof grootschalig renoveerde en daar woningen en appartementen maakte, gaat de Boxtelse Ark ook verbouwen.

,,Wij gaan, als Tiga er eind maart uit gaat, met sloopwerkzaamheden beginnen. De oude Ark blijft in zijn geheel staan. Dat is namelijk een beeldbepalend pand. Maar de squashbanen en de andere aanbouw die Goossens Meubelen er vroeger had aangezet voor de meubelhandel, die worden wel gesloopt. Daarna strippen we de Ark en beginnen met de opbouw.”

Geen bezwaren

De bezwaartermijn liep gisteren af en er zijn geen zienswijzen ingediend. Dat betekent dat er straks dertien appartementen gemaakt kunnen worden in de voormalige Ark. ,,Drie appartementen voor starters en tien reguliere appartementen. We kunnen hier niet gasloos bouwen. Dat is bij een herontwikkeling met een ouder gebouw moeilijk. Maar we kunnen straks wel zonnepanelen aanbieden en mensen elektrisch koken (inductie) aanbieden”, zegt Van Venrooij.

Volledig scherm De Grienselhof in Den Dungen heeft Van Venrooij ook opgeknapt en er appartementen in gemaakt. © Domien van der Meijden

Na de sloop begint de opbouw van de appartementen. Van Venrooij denkt halverwege 2023 een heel eind op dreef te zijn. ,,Dan gaan we via Staete Makelaars de appartementen aan de man brengen. Dat hebben we bij Grienselhof in Den Dungen ook met Staete gedaan en dat is goed bevallen.”

Pius X

Tiga Health & Beauty vertrekt na 32 jaar uit de voormalige Ark in Boxtel. Per 1 april keren de eigenaren Jan en Gemmy Schellekens terug in de Croonpassage in Boxtel. In de voormalige speelgoedwinkel van Intertoys starten ze daar met Milon, personal training en private training. De groepslessen worden ondergebracht bij de sporthal van Pius X in Liempde.

Volledig scherm Het voormalige pand van Intertoys, waar Tiga neerstrijkt. © Domien van der Meijden

Het was wel een zoektocht voor Jan en Gemmy Schellekens. Want grotere geschikte panden zijn er maar weinig in Boxtel om naar te verkassen. Daarom koos het echtpaar uiteindelijk eieren voor hun geld en delen de verschillende onderdelen van het bedrijf Tiga Health & Beauty nu op over verschillende locaties.

Volledig scherm Swingende les bij Tiga. Groepslessen vertrekken naar de Pius X in Liempde. © copyright Marc Bolsius

,,In De Croon komt de nadruk te liggen op een gezondheidscentrum. Gezondheid is zeker in tijden van corona een steeds belangrijker onderwerp. Hier brengen we dan ook de Milon onder.” Milon is een speciaal trainingsprogramma op verschillende apparaten waarmee in grofweg een half uurtje je lichaam kunt trainen en in vorm kunt brengen.

Daarnaast komen personal training en private training in De Croon te zitten. ,,Veilig sporten, voor bijvoorbeeld ouderen, kan met zulke trainingen hier prima. Niet te druk, en met persoonlijke aandacht.”

Pilatus

De dans- en groepslessen, daarvoor is De Croon te klein. Schellekens: ,,Daarom zijn we uiteindelijk terecht gekomen bij de Pius X in Liempde. Een prima plek voor de dansgroepen en groepslessen, maar ook voor pilates, yoga, total body en de kinderdanslessen.”

Beauty

Het onderdeel Beauty van Tiga, daarvoor zoeken Jan en Gemmy Schellekens nog een nieuw onderkomen. ,,Midden in het centrum betaal je voor een ruimte van grofweg acht bij zes vierkante meter, want meer hebben we daar niet voor nodig, al snel de hoofdprijs. ,,Daarom zijn we op een paar plekken nog aan het kijken waar dit onderdeel straks verder kan.”

De naam Tiga Health & Beauty verdwijnt straks ook. Maar het paar wil nog niet verklappen welke naam er straks op de gevel komt te staan.



