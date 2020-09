Bouw van extra lokalen voor De Wegwijzer en Fonkel Den Dungen nu dicht bij: einde aan volle klassen komt eraan

DEN DUNGEN - Was Sint-Michielsgestel de volle klaslokalen in de basisscholen De Wegwijzer en Fonkel in Den Dungen even vergeten? Nee, echt niet. En nu gaat het in volle vaart naar extra lokalen bouwen. De kogel is door de kerk.

Klaslokalen met 34 of 35 kinderen. Dat is tot nu toe best normaal in Den Dungen. Maar daar komt binnenkort verandering in. Wat de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een paar ferme stappen gezet, zodat de bouw van nieuwe klaslokalen bij De Wegwijzer, en daar heeft basisschool Fonkel ook profijt van, uiteindelijk nog dit jaar kan beginnen.

Wachten op onderzoek parkeren

,,Er moesten nog een paar dingen op een rij gebeuren”, zo legt de Gestelse wethouder Lianne van der Aa (onderwijs) uit. ,,Er lagen bezwaren op tafel vanuit de buurt. Die wilde dat er ook goede parkeeroplossingen zouden komen bij een uitbreiding van basisschool De Wegwijzer. Dat parkeeronderzoek liet even op zich wachten. Vanwege corona waren de scholen en ook de huisartsenpraktijk op een heel laag pitje gezet. En dan kun je geen fatsoenlijk parkeeronderzoek verrichten. Dat is dus pas kortgeleden gedaan. En daarover gaan we nog verder nadenken om eventueel extra parkeren te realiseren.”

Snel aannemer

Omdat de buurt verder geen grote bezwaren hadden, werd het plan onherroepelijk en is er dus een vergunning om te bouwen. ,,Ondertussen lieten we op een zijspoor al een aanbesteding lopen onder voorbehoud. Dat kan nu ook verder, zodat we snel een aannemer hebben die de nieuwe lokalen kan bouwen.”

Centen ook beschikbaar

En dan moest het college van burgemeester en wethouders het nog over de centen hebben. Zeker nu Sint-Michielsgestel moet gaan bezuinigen, dus geen onbelangrijk onderdeel. ,,Maar omdat we in onze onderwijsplannen al rekening hadden gehouden met 1,6 miljoen euro, hebben we daar als college ook ja tegen gezegd. En zo staat weinig de nieuwbouw nog in de weg.”

Vier lokalen

Van der Aa over de uitbreiding van de locatie De Wegwijzer. ,,Er komen vier lokalen. Twee daarvan zijn direct voor onderwijs, de andere twee voor de buitenschoolse opvang. Door in die buitenschoolse opvang wat te herschikken, kan basisschool Fonkel ruimte krijgen voor meer onderwijslokalen. Een deel van de BSO gaat naar De Wegwijzer. Maar beide scholen blijven wel volwaardige kindcentra voor nul tot twaalfjarigen. Dat vonden wij, maar ook de koepelorganisatie Cadans Primair, belangrijk. Wellicht dat straks de oudere BSO-kinderen van Fonkel naar De Wegwijzer gaan. En zo is het ruimtegebrek straks bij beide scholen opgelost.”

Niet op twee plekken bouwen

Ook bij Fonkel lokalen bijbouwen, dat was voor wethouder Van der Aa geen optie. ,,Op twee plekken bouwen is veel duurder. Bovendien moesten we dan ook bij Fonkel een procedure doorlopen. Omdat daar minder uitbreidingsruimte was, zou dat nog best de boel vertragen. Dus hebben we daar niet voor gekozen.”