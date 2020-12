‘Bouw van huurhuizen in Boxtel kan sneller’

Tussen het maken van bouwplannen en het daadwerkelijk uit de grond stampen van de woningen zit te veel tijd. Dus hebben gemeente Boxtel en woonstichting Joost in de nieuwe 'prestatieafspraken' voor de komende jaren zich nadrukkelijk voorgenomen daaraan een einde te maken.

Dat komt neer op verbeteren van de samenwerking en ook de plannen en wensen beter op elkaar afstemmen. 'Zodat gemeentelijke procedures en vergunningaanvragen van Joost voor sociale woningbouw sneller kunnen worden doorlopen', aldus beide partijen.

Tijdelijke huurwoningen?

Recent klaagde Joost-directeur Rob Dekker nog over het feit dat hij het niet voor elkaar kreeg een plan voor de bouw van tijdelijke huurwoningen van de grond te krijgen, terwijl daarop in het gemeentehuis werd gereageerd met de opmerking 'bij ons is nog geen officiële vergunningaanvraag binnen'.

Dekker wil met tijdelijke woningen snel inspelen op de al maar groeiende vraag naar sociale huurwoningen. Afgesproken is nu dat Joost met een concreet voorstel komt en samen met de gemeente op zoek gaat naar een geschikte plek.

Sociaal

De afspraken moeten in 2021 leiden tot ongeveer zestig nieuwe sociale huurwoningen in Boxtel. Een aantal plannen daarvoor is aanstaande. Zo is een project voor 24 appartementen aan de Bosscheweg in de eerste fase van uitbreidingswijk Heem van Selis in de maak en zijn er ook vergevorderde plannen om op het terrein van voormalig basisschool De Beemden in de wijk Oost een gebouw met 28 appartementen aan de Albinonistraat te realiseren.

Flink duurzamer

Een van de andere afspraken in het convenant is ook dat Joost flink gaat trekken aan het duurzamer maken van het woningbestand. In uiterlijk 2050 moet het bestand CO2-neutraal zijn, in 2024 al 20 procent minder uitstoten.

Daaraan wordt niet alleen gewerkt via fysieke maatregelen als isoleren en zonnepanelen, maar (in samenwerking met de gemeente) ook via acties die huurders coachen op aspecten van duurzaamheid zoals energieverbruik, biodiversiteit en afval scheiden. Ook de Huurders Belangen Vereniging, mede ondertekenaar van het convenant, draagt hieraan een steentje bij.