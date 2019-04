'Bouw waar ouderen graag willen wonen'

Luister hier de nummers Paaspop in Schijndel; deze acts moet je gaan zien

9:56 SCHIJNDEL - Met meer dan tweehonderd acts op veertien podia is Paaspop in Schijndel een monsterfestival waar je makkelijk de weg kwijt raakt. De redactie van het Brabants Dagblad maakte een spoorboekje en probeert daarmee de vraag te beantwoorden: wanneer moet ik waar zijn en waarom? We maakten er ook een Spotify-playlist bij. Onderaan dit artikel zijn alle nummers te beluisteren.