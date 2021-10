Bouwblok met zestien koopappartementen wel heel ‘stads’

DEN DUNGEN - De politiek in Sint-Michielsgestel juicht de komst van zestien goedkopere koopappartementen toe op het Heilig Hartplein in Den Dungen. Maar politici vinden het bouwblok wel massaal en stads. Bovendien is de vrees dat er problemen komen met het verkeer in de Grote Molenstraat en dat het parkeren rond de nieuwbouw problemen oplevert.

Woningen bouwen. Dat staat met stip op een bij alle politieke partijen in Sint-Michielsgestel. Maar nu er op de plek van de leegstaande winkels aan het Heilig Hartplein zestien goedkope appartementen komen, zijn er toch wel wat kritische geluiden te horen.

Quote Blij met zestien goedkope woningen, maar het bouwblok is wel fors Adriaan van der Maarel, Raadslid PvdA

,,Ik ben blij met zestien goedkope woningen. Ik hoop dat daar veel Dungenaren straks in terecht komen en er fijn wonen. Maar het bouwblok is wel fors. Dat zien we op meer plaatsen in onze kernen. Maar we moeten wel kritisch blijven over de omvang van gebouwen. Dat ze niet teveel het aanzicht veranderen", zegt Adriaan van der Maarel (PvdA én ook sprekend namens GroenLinks).

Met trekhaak op de weg

De VVD is het helemaal eens met die zorgen over 'hoogbouw’, maar geeft ook aan dat parkeren rond de huidige winkelstrip nu al niet zo best is. Joost van der Steen: ,,Auto's staan met de trekhaak nog op de Hoogstraat bij het dwars inparkeren. Ik hoop dat het straks beter wordt en ook overzichtelijk blijft op de kruising als er vlakbij auto's geparkeerd staan.”

Volledig scherm De Grote Molenstraat (rechts) is nu aan de krappe kant. Die moet breder. © Domien van der Meijden

Drukte bij nieuwe winkel

DorpsGoed vreest ook dat parkeren straks moeilijk wordt. Mariska Sturkenboom: ,,Zeker als er nog een winkel komt aan de Grote Molenstraat als daar de boel wordt herschikt met de groente- en fruithandel. Als het daar drukker wordt, dan zal parkeren echt een probleem kunnen worden. Heb daar oog voor.”

Nul op de meter

De PPA wil nog benadrukken om de ontwikkelaar op het hart te drukken dat nú het moment is om met toekomstige bewoners nog te praten over zonnepanelen op het dak en maatregelen voor waterinfiltratie. ,,Zeker nu de energierekening de pan uitrijst, kun je maar beter naar nul op de meter met je woning. Anders moeten bewoners later weer gaan hakken in het stucwerk om alsnog kabels en leidingen aan te leggen. Dus de moeite waard om dat vooraf te bespreken.”

Bredere Grote Molenstraat

Volgens wethouder Ed Mathijssen past het ‘stadse’ blok met zestien appartementen helemaal in de centrumvisie die voor Den Dungen is gemaakt door stedenbouwkundige Arie Hoogstad. ,,We zullen straks zien hoe het parkeren past bij de nieuwbouw. Er is parkeren op eigen terrein. Er komt wel ruimte voor een bredere Grote Molenstraat en een goede aansluiting op de Hoogstraat. Wellicht wordt de keuze straks deels langsparkeren in plaats van dwars parkeren. Maar dit plan past hier prima. Met 1,3 parkeerplaatsen voor de woningen past het plan.”

Deels ontmantelen

En dat geldt volgens hem ook voor het naastgelegen plan voor vier woningen aan de Grote Molenstraat. Bij de groente- en fruithandel wordt het bedrijf deels ontmanteld. Hier komen in totaal vier woningen. Twee op een nieuwe kavel, een bijgebouw dat wordt omgebouwd tot een woning en een in de bestaande bedrijfswoning die ze willen splitsen.

De politiek heeft verder geen moeite met het nieuwe bestemmingsplan dat voor dit plan is opgesteld. Dus kan de procedure richting een bouwtitel verder.