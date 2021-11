Bouwers in de Meierij in startblokken ondanks coronamaatregelen: ‘Desnoods rijden we alleen met onze wagen door dorp’

Op je billen ‘wandelen’ door oud Boxtel: Christ van Eekelen neemt je mee

BOXTEL - De Wandelaar van Adriaan van Dis staat in november centraal in de bibliotheek in Boxtel tijdens de maand van ‘Nederland Leest.’ Daarom neemt Boxtelaar Christ van Eekelen zijn gehoor in de bibliotheek mee op een virtuele wandeling. Op je billen zitten, luisteren, kijken én genieten van terug in de tijd. Want oud Boxtel en haar typische dorpsfiguren komen bij Van Eekelen maar wat graag weer tot leven.

