Bouwplan Liempde is op komst na ’kopje koffie’ met wethouder

Vergunning Silotel opnieuw de prullenbak in, maar buurt vreest voor nóg een nieuwe poging

10 juni VEGHEL - De vergunning voor het toekomstige Silotel op de Noordkade gaat wederom de prullenbak in. Het parkeerbeleid is niet in orde en de geuroverlast van de nabijgelegen veevoederfabriek is te hoog. Maar initiatiefnemer Stefan van de Ven geeft niet op.