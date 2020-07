Bouwplan op locatie Beekdal in Haaren vertraagd

VIDEOHAAREN - Er is een kink in de kabel gekomen voor de bouwplannen op de plek van de voormalige sporthal Beekdal in Haaren. Dat komt omdat de betrokkenheid van woningcorporatie Woonveste uit Drunen onzeker is geworden.

Op het braakliggende terrein mogen van de gemeente twintig woningen gebouwd worden. Woonveste wilde acht voor senioren geschikte huizen bouwen en een groep zelfbouwers zeven woningen. Die twee partijen hadden de handen ineen geslagen, in goed overleg met de gemeente, die eigenaar is van de grond.

Woonveste moet zich mogelijk uit het project terugtrekken. Dat komt omdat het dorp Haaren, net als Helvoirt en Esch, nu nog in het werkgebied van de woonstichting ligt. Maar als de gemeente eenmaal opgesplitst is en het dorp Haaren bij Oisterwijk hoort, dan liggen de kaarten anders. Dan ligt Haaren binnen de bouwregio Midden-Brabant; die grenzen zijn door het Rijk in 2015 getrokken. En binnen een andere regio mag een corporatie niet bouwen. Of er moet speciale toestemming komen van de Autoriteit Woningcorporaties.

Die gaat Woonveste aanvragen, aldus directeur Eric van den Einden. Dat gebeurt in samenspraak met de gemeenten Haaren en Oisterwijk. ,,Dit project loopt al een jaar of drie en we willen het graag zelf afronden. Ik heb goede hoop dat we dat mogen. Krijgen we geen toestemming, dan willen we het liefst aan een andere corporatie overdragen”.

Zelfbouwers in de startblokken

Het bouwproject loopt in ieder geval vertraging op door deze complicatie. Dat betreurt wethouder Harry van Hal (CDA) van Haaren. Mede omdat de zelfbouwers, die hun huizen realiseren via zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, al in de startblokken staan om te beginnen.

Het parkeerterrein voor de sporthal is al jaren in gebruik bij automobilisten die in het centrum moeten zijn, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of Den Domp, en daar geen plek vinden. Parkeren blijft er mogelijk, maar iets beperkter dan tot nu toe. Als het wijkje eenmaal is gebouwd, dan wordt de parkeerruimte voor centrumbezoekers nog geringer. Van Hal: ,,We willen dat die plek een groene en dorpse uitstraling krijgt”.

Historie sporthal

Sporthal Beekdal is in 1987 gebouwd en gebruikt door plaatselijke sportverenigingen en Haarense basisscholen. Generaties schoolkinderen kregen er hun gymlessen. Na de nieuwbouw van brede school De Sprankel aan het Sportlaantje was de sporthal niet meer nodig. De accommodatie werd drie jaar verhuurd aan de organisatie Rebirth, van het bekende dancefestival. Die hield er ook kleinschalige evenementen, zoals het hardstyle dance-evenement Rebellion. De sporthal is in juli vorig jaar gesloopt.