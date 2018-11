Bouwplan Vestdijkstraat Gestel mag er komen

De Raad van State in Den Haag heeft de puntjes op de ‘i’ gezet voor het bouwplan van de meest westelijk geplande woningen nabij hoek Vestdijkstraat en Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel. De gemeente was vergeten het woningaantal en bouwhoogten aan te geven.

De Raad heeft dat nu zelf gedaan door het aantal woningen aan de westzijde op drie te stellen, de maximale goothoogte op zes meter en een nokhoogte van 10,5 meter. Voor de rest heeft de Raad alle bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan, om elf starterswoningen te bouwen op de hoek Vestdijkstraat en Schijndelseweg, verworpen.

Tegenstanders vreesden onder meer grotere parkeer- en verkeersproblemen in de achtergelegen nieuwbouwwijk. Er zouden volgens hen nu al parkeerproblemen zij na de komst van een bed & breakfast in de straat. De eigenaar van de bed & breakfast trok dat al eerder in twijfel omdat de gasten naar zijn zeggen veelal op zijn oprit parkeren.

De Raad van State stelt dat er voor het woningbouwplan voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat zijn er negentien. Verder is dit bestemmingsplan niet bedoeld om de vermeende parkeerproblemen in de rest van de wijk en bij de B&B op te lossen, meent het bestuursrechtscollege.

Ook deelt de Raad niet de vrees van omwonenden dat er door de nieuwe woningen verkeersgevaarlijke situaties zullen ontstaan op de kruising Schijndelseweg/Vestdijkstraat.