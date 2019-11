Bouwregisseur in Meierijstad denkt ook aan kleine dorpen

Olland wacht al jaren op nieuwe bouwplannen. Dat is goed te merken op de basisschool en de voetbalclub, die met leegloop te maken hebben. Nu kan het dorp eindelijk de komst van nieuwe woningen tegemoet zien, want het gemeentebestuur van Meierijstad verleent medewerking aan enkele verzoeken om te kunnen bouwen, namelijk aan de Pastoor Smitsstraat en bij de kerk.

Om hoeveel woningen het precies gaat in Olland is nog niet bekend, maar volgens dorpsraadvoorzitter Ad van der Heijden gaat het om ongeveer twintig woningen. ,,Daar zijn we uiteraard heel blij mee, al zijn we er met deze woningen nog lang niet.”

Nieuwe woningbouwregisseur

De ‘ja’ voor deze plannen kwam mede door een nieuwe aanpak van Meierijstad: een betere verdeling over de dertien kernen. In juli maakten B en W al bekend dat zij minder dure woningen willen bouwen in Veghel en juist meer goedkopere woningen in Schijndel en de kleine kernen. De nieuwe woningbouwregisseur Guido Mertens, die op 1 oktober begon, moet dit in goede banen leiden. ,,In sommige dorpen moet je extra gas geven, in andere juist wat meer op de rem trappen. We hebben nog wel een slag te maken.”







Volledig scherm Guido Mertens, de nieuwe woningbouwregisseur van de gemeente Meierijstad. De externe kracht werkte onder meer in Eindhoven en Maastricht. © Robèrt van Lith/BD

‘Initiatiefnemers vaak teleurstellen’

Een veelgehoorde klacht in Meierijstad is dat bouwaanvragen vaak lang blijven liggen in het gemeentehuis. Met een nieuwe aanpak hoopt het college hier nu iets aan te doen. ,,We moesten initiatiefnemers vaak teleurstellen als de aanvraag was behandeld", licht wethouder Jan Goijaarts (CDA) toe.

,,Nu hebben we een woningbouwregisseur en zo'n vijf gebiedsregisseurs. Zij gaan in gesprek met indieners van bouwplannen, nog voordat het plan de molen in gaat. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat er absoluut niets mogelijk is om op die plek te gaan bouwen. Dan is een officiële aanvraag dus ook niet eens nodig. Dat voorkomt teleurstellingen en bespaart werk voor de gemeente.”

Ruimte-voor-ruimte

Ook nieuw is dat Meierijstad de bouwaanvragen voortaan ‘opspaart’ en dan integraal behandelt. Goijaarts: ,,Dat doen we nu twee keer per jaar, maar het zou ook kunnen dat we dat na evaluatie vier keer per jaar gaan doen.” Een van de voordelen is dat Meierijstad op deze manier de bouwplannen beter kan verdelen over de dertien kernen.