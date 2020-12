Bouwtempo gaat omhoog in Meierijstad, ‘Goed voor mensen die smachten naar een huurwoning’

Oud-Haaren­se wethouder Van den Dungen aan de bak in Gestel

4 december SINT-MICHIELSGESTEL - Eric van den Dungen (VVD) is door zijn partij voorgedragen als kandidaat wethouder in Sint-Michielsgestel. Hij neemt de portefeuille van Bart van de Hulsbeek over. Van de Hulsbeek wil meer tijd besteden aan zijn onderzoeksbedrijf. Van den Dungen heeft er zin in.