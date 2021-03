Bouwtempo stijgt in Meierijstad, maar nog niet voldoende

Voor Robert van den Brand is het heel simpel: ,,Meierijstad moet echt gas geven met het bouwen van woningen”, stelt de voorzitter van Bouwsociëteit Meierijstad, belangenbehartiger van bouwers en vastgoedmensen. ,,We komen veel woningen tekort in Meierijstad. Als er iets te huur of te koop staat, is het in no time weg. Er moet in alle segmenten gebouwd worden, zowel huur als koop. Bij de gemeente liggen veel aanvragen van bouwers, maar het stokt nog te veel. Processen om tot ontwikkeling te komen, kunnen sneller.”