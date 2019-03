Bouwvakker Nicky (20) uit Boxtel zette leven op spel om neergeschoten vrouw te redden: ‘Schutter riep allahoe akbar’

Gevaar voor eigen leven

Wonder

Als door een wonder weet de jonge Boxtelaar te ontkomen. ,,Ik zag de dader heel goed, hij was op 10 tot 15 meter afstand. Ik kan zijn gezicht nog heel goed herinneren en de kleren die hij aanhad.” Meteen na deze ingrijpende ervaring belt hij zijn ouders om hen te vertellen wat er gebeurd is. ,,Hij was helemaal in paniek”, aldus zijn stiefvader. ,,Logisch ook. Ik vind dat hij heel dapper is geweest, maar ik had als ouder natuurlijk liever dat hij dit allemaal niet had gedaan. Voor hetzelfde geld kon hij het allemaal niet meer navertellen.”