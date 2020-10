Boxtel blijft achter met opvang statushouders, maar heeft plan om achterstand in te halen

Met kreeft en kapsalons veertig kilometer de benen onder je kont vandaan fietsen

21 oktober DEN BOSCH/BOXTEL - Een flesje wijn, een drie gangen-menuutje en soms een hele kreeft gaan er in de bezorgtassen van koeriers nu de coronacrisis de horeca lam heeft gelegd. Maar lang niet iedereen is blij met al die fietsende obers. Want slaan de bezorgsites een slaatje uit de crisis?