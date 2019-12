Boxtel denkt aan belasting voor arbeidsmigranten

De ‘grondslag’ voor het heffen van toeristenbelasting is in Boxtel helder. Personen die niet met een vast adres staan ingeschreven in de gemeente, maar er wel slapen, dienen daarvoor een bedrag(je) af te tikken. In 2020 is dat 98 cent per nacht om precies te zijn. Het zette VVD-raadslid Dymph van de Vries aan het denken. ,,Want”, zo zei de liberale onlangs tijdens de raadsvergadering, ,,hoe zit het dan met arbeidsmigranten? Die staan niet met een vast adres geregistreerd, maar verblijven wel in Boxtel. En maken dus gebruik van alle voorzieningen. Ik stel voor eens serieus te kijken of we ze daarvoor bijvoorbeeld toeristenbelasting kunnen laten betalen. Eventueel via de verhuurders of zelfs de werkgevers.”



Die werkgevers vallen in ieder geval af als mogelijke ‘financierder’ van de te betalen belasting, zo laat wethouder van financiën Herman van Wanrooij weten. Het idee van Van de Vries vindt hij evenwel zo gek nog niet. ,,We pakken dat zeker op. En of het dan toeristenbelasting heet of eventueel verblijfsbelasting, maakt me niet zo veel uit. De betaling zal in principe gaan via de verhuurder van de woningen waar de arbeidsmigranten verblijven.”