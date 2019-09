Boxtel denkt aan loskoppelen van grote verkeersprojecten na stikstofuitspraak

De verbreding van de Keulsebaan heeft wellicht geen of amper nadelige gevolgen voor de natuur op de Kampina. En derhalve geen ‘last’ van de stikstofuitspraak van de Raad van State die een streep zette door andere verkeersprojecten in Boxtel. ,,De Keulsebaan ligt relatief ver van de Kampina. We onderzoeken of we met maatregelen zoals snelheidsverlaging de stikstofgevolgen kunnen beperken. Bovendien is de verbreding goed voor de doorstroming en ook dat heeft een positief effect op de uitstoot”, aldus gemeentelijk projectleider Ludwig van Duren dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de gevolgen van de uitspraak voor Boxtel.