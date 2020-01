Boxtel doet ook koningin Emma in de verkoop

Kinderen in Wijbosch mogen niet meer op ‘gevaarlijk’ school­plein spelen: ‘Er is al een kind aangereden’

6:49 WIJBOSCH - Tikkertje spelen of voetballen op de speelplaats is voorlopig voorbij voor ruim 150 leerlingen van basisschool De Regenboog in Wijbosch. De schoolleiding vindt het niet meer verantwoord. ,,Het is echt té gevaarlijk", vindt directeur Adrie Hellings. ,,De gemeente is veel te stroperig.”