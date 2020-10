Boxtel doet ultieme poging om geld los te peuteren bij ProRail voor het spoor

BOXTEL - Veel hoop op resultaat heeft wethouder Herman van Wanrooij eigenlijk niet. Toch blijft hij pogen in Den Haag meer geld los te peuteren voor de bestrijding van geluidsoverlast door het spoor in Boxtel.

Extra maatregelen ter bestrijding van geluidsoverlast door voorbij razende treinen zijn nodig. Daarover is iedereen het wel eens. Maar daarmee zijn de Boxtelaren die langs de spoorlijn wonen niet meteen geholpen. Want die maatregelen zijn zoals dat heet 'bovenwettelijk' en dus juridisch niet af te dwingen.

Toch snel een paar miljoen

Het Rijk wil wel, maar dan moeten gemeenten, dus ook Boxtel flink mee betalen. ,,Gezien onze financiële malaise hebben wij de staatssecretaris laten weten daar momenteel geen geld voor te hebben. Want je praat al snel over een paar miljoen", liet wethouder Herman van Wanrooij de gemeenteraad enige tijd geleden nog weten.

Hoe verder als er géén geld is?

Tijdens de laatste raadsvergadering kreeg hij naar aanleiding van die uitspraak weer vragen van de fracties van BALANS en CDA. ,,Want als er geen geld is, hoe dan verder?", vroeg onder anderen Mariëlle van Alphen (BALANS). En Roel de los Hoyos (CDA) vulde aan: ,,Er bestaan ook zorgen over het toenemende goederenvervoer per spoor. Ook of het veilig is."

Dat laatste, aldus Van Wanrooij, is een in feite een zaak van de Veiligheidsregio. ,,Die gaat over veiligheid. Maar het zijn natuurlijk wel onze inwoners. Wij praten dan ook nog steeds met Rijk en ProRail over aanvullende maatregelen. Dat is echter zeker geen abc'tje. Want je hebt het al snel over een paar miljoen die wij eventueel op tafel moeten leggen."

Nieuwe gemeenteraad?

De wethouder wijst er wel op dat de gemeenteraad daarvoor uiteraard ook kan kiezen. ,,Het zou een onderwerp van gesprek kunnen zijn begin volgend jaar als de nieuwe gemeenteraad over de kerntaken gaat praten. En dit zo belangrijk vindt dat er geld voor moet komen.”

Het grote omrijden

In zijn contacten met 'Den Haag' speelt nog een ander onderwerp, aldus Van Wanrooij. De reconstructie van de N65 die de komende jaren op de rol staat, kan voor extra sluipverkeer in Boxtel zorgen. ,,De werkzaamheden aan de N65 vallen zo'n beetje samen met de realisatie van onze verkeersprojecten. Dat kan dus problemen opleveren. "

De wethouder streeft er daarom naar de nieuwe verbindingsweg vanaf Ladonk richting Haaren gereed te hebben alvorens de jaren met het 'grote omrijden' vanwege de N65 beginnen.

Hij wil er bovendien nog een extra slaatje uit slaan. ,,Wij willen ook het stuk tussen Kapelweg en Lennisheuvel nog aanpakken. Ook dat wordt, zo is de verwachting, drukker door het werk aan de N65. Zou daarom mooi zijn dat we kunnen bewerkstelligen dat er geld komt voor opknappen van dat traject en met name de Industrieweg. Hebben we er toch ook nog voordeel van."