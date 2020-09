Boxtel en Gestel op zoek naar jongere ambtenaren

BOXTEL - Het is niet dat de ambtenaren van Boxtel en Sint-Michielsgestel veel 'grijzer' zijn dan die in andere gemeenten, maar toch streeft de samenwerkingsorganisatie van beide gemeenten, Mijn Gemeente Dichtbij, naar verjonging van het personeel.

Een ambtenaar in Nederland heeft een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. In Boxtel en Sint-Michielsgestel is dat een toefje meer, zes maanden om precies te zijn. Dat is niet schrikbarend hoger, maar het aantrekken van jongeren is nu toch een van de doelstellingen van de samenwerking die beide gemeenten hebben in Mijn Gemeente Dichtbij (MGD).

De cijfers komen uit de monitor die het A&O fonds Gemeenten jaarlijks oplepelt. Dat fonds Arbeidsmarkt en Opleiding is in 1993 opgericht door werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector en ondersteunt en adviseert de organisaties.

Verjonging is goed voor de vitaliteit van de organisatie. ,,Aantrekken van jonge mensen is doorgaans niet eens een probleem'', aldus burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel. ,,Vasthouden van de mensen is lastiger.'' Via onder meer aanbieden van stage- en werkervaringplekken probeert MGD er iets aan te doen. Ook met opleidingen. ,,We hopen zo blijvende interesse te bewerkstelligen voor werken bij de gemeente. En uiteraard, eenmaal in dienst, wijzen we ook op doorgroei- en andere mogelijkheden.''

Uittocht

Uit de monitor van het A & O fonds blijkt dat de 'grote uittocht' van ambtenaren na het ontstaan van MGD in 2016 vorig jaar tot stand is gekomen. Er vertrok zeven procent van de mensen, landelijk lag dat gemiddelde op 8,2 procent. MGD had in 2019 398 arbeidsplaatsen (448 medewerkers). Goed voor 6,7 ambtenaar per 1000 inwoners. In vergelijkbare gemeenten is dat getal hoger: 7,5 ambtenaar per 1000 inwoners. Het ziekteverzuim binnen MGD is 5,1 procent, landelijk ietsje meer: 5,8 procent.

Een uitdaging

Van Meygaarden zegt dat het sowieso lastig is voor Mijn Gemeente Dichtbij kennis en ervaring in huis te houden. Hij noemt het in een informatiebrief aan de gemeenteraad zelfs een uitdaging. ,,De groep tussen 35 en 55 jaar loopt het snelst terug, bovendien bereikt een flink aantal medewerkers binnen nu en vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Het is een opgave om specifieke vakkennis binnen onze organisatie te behouden en/of aan te trekken. Daar is ons personeelsbeleid op gericht.''