Boxtel en Sint-Michielsgestel beginnen opnieuw met BIN-netwerk: extra ogen en oren voor politie

SINT-MICHIELSGESTEL - De extra ogen en oren voor de politie, de Buurt Informatie Netwerken in Sint-Michielsgestel en Boxtel, gingen in 2017 teloor door een datalek bij e-mailadressen. Nu is er nieuwe en betrouwbaardere software gevonden, dus kunnen de BIN-netwerken weer de lucht in.

Boxtel had 1300 extra ogen en oren voor de politie, Sint-Michielsgestel 900. Ze waren verenigd in BIN-netwerken in buurten en hielden elkaar en de politie met whatsapp-berichten op de hoogte van verdachte figuren in de straat en zaken die wellicht het daglicht niet konden verdragen.

Quote We moesten van alle leden afscheid nemen en hopen op betere tijden Astrid van de Wijdeven, Kartrekker BIN-netwerk MijnGemeenteDichtbij

In 2017 gingen beiden netwerken in de Gestelse en Boxtelse wijken plots op slot. Er was een datalek aangetroffen. Astrid van de Wijdeven, consulent openbare orde en veiligheid en kartrekker van het BIN-netwerk voor MijnGemeenteDichtbij, vertelt: ,,In oktober 2017 kwam het datalek. We moesten van alle leden afscheid nemen en hopen op betere tijden. Het duurde een tijd, maar gelukkig vonden we uiteindelijk in Den Bosch bij de gemeente betrouwbare software voor een nieuw BIN-net. Je wilt weten dat het goed werkt en dan moet je testen, dus duurde het een tijd. Met diezelfde software als van Den Bosch maken we nu een nieuwe start.”

Quote Afscheids­ca­deau­tje, zo net voor mijn vertrek Jan Pommer, Burgemeester Sint-Michielsgestel

Deze week werd in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel samen met alle BIN-coördinatoren van alle wijken in Boxtel en Gestel de feestelijke herstart gevierd van de BIN-netwerken. Burgemeester Jan Pommer: ,,Nog net voor mijn vertrek dit afscheidscadeautje dat we weer kunnen beginnen. We hopen nu een degelijk en betrouwbaar systeem te hebben. De tijd zal dat leren. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die niet alleen op de schouders van de politie en de burgemeesters rust. Ook inwoners kunnen via de buurt-whatsapp de extra ogen en oren zijn die de politie nodig heeft om de veiligheid te waarborgen.”

Quote Dit is een belangrij­ke manier om het werk van de politie te ondersteu­nen Fons Naterop, Burgemeester Boxtel

Burgemeester Fons Naterop van Boxtel vult aan: ,,Hopelijk zijn met het nieuwe systeem die problemen van een mogelijk datalek nu achter de rug. Dit is een belangrijke manier om het werk van de politie prima te ondersteunen vanuit de bevolking.”

Eerste nieuwe leden al aangemeld