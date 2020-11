Boxtel en Sint-Michielsgestel willen sociale problemen beter in kaart brengen met wijkteams

Ja, daar komt het, zegt wethouder Peter Raaijmakers van Sint-Michielsgestel. Het 'c-woord'. Want door de coronacrisis is de nieuwe werkwijze in Boxtel en Gestel met wijkteams voor wat in gemeentekringen heet het sociale domein, niet honderd procent geslaagd. Raaijmakers is desondanks tevreden over het eerste jaar van de veranderde aanpak. En met hem is dat zijn collega Maruška Lestrade van Boxtel. ,,Door de crisis zijn wij minder buiten de deur geweest dan de bedoeling was. Hebben we minder in de haarvaten van onze gemeenschap gezeten. Maar desondanks is de dienstverlening verbeterd", constateert het tweetal.