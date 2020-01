Boxtel gaat bouwplan Liempde niet herzien: ‘Op deze manier komt er niets van de grond’

Het lijkt een eeuwig dilemma. De behoefte aan nieuwe woningen is groot, de gemeenteraad roept om bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar voldoende ruimte voor al die nieuwe paleisjes? Ho maar. Dus wordt iedere vierkante meter die voorhanden is benut. Ook in bebouwde kommen, zoals die van Liempde. En dan zijn de poppen aan het dansen. Want bouwen prima, maar waarom voor mijn deur? Woongenot naar de filistijnen, eigen woning minder waard en geconfronteerd worden met een gemeente die maar niet naar die argumenten wil luisteren.

Letterlijk in de achtertuin

De families Schelen en Clijsen ondervinden het aan den lijve. Liefst twee bouwplannen moeten in hun omgeving (de driehoek Boxtelseweg, Bergstraat, Kerkheiseweg) worden opgetrokken. Zowat letterlijk in hun achtertuin. Een kleine zestig woningen, terwijl Boxtel op het moment dat de families enkele jaren geleden hun woningen betrokken, dacht aan hooguit twintig en ook nog eens aan open bebouwing in boerderijstijl, passend in de dorpscultuur van Liempde. ,,Daar komt niets van terecht”, aldus Randy Clijsen, die er een uitgebreide brief over stuurde naar de gemeenteraad en de heren en dames politici ook toesprak deze week. ,,Of de gemeente luistert naar onze argumenten? Wel nee, die lijkt alleen het belang van de projectontwikkelaars te willen dienen.”

Oppositie

Zijn relaas is geland bij de plaatselijke oppositiepartijen, die (via een motie in de gemeenteraad) de wethouder opnieuw aan tafel wilden dirigeren om samen met bewoners en projectontwikkelaar tot een door iedereen gedragen plan te komen. ,,Er is wantrouwen. Daarmee wordt het gat tussen bestuur en burger alleen maar groter. Iets wat we niet willen”, aldus Wim van der Zanden van BALANS.

Dat gesprek gaat wethouder Peter van de Wiel niet meer voeren. ,,In een ideale wereld waarin alle belangen hetzelfde zijn zou dat zin hebben. Dit verzoek heeft geen realiteitsgehalte. Want op deze manier komt er niets van de grond.” Van de Wiel zegt te snappen dat bewoners er niet gelukkig mee zijn als er in hun buurt bouwplannen zijn. ,,Maar wij hebben een ander belang, zorgen dat er voldoende woningen zijn. Dat botst doorgaans met het individuele belang van omwonenden.”

Plan is al aangepast