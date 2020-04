Boxtel gaat minder maaien voor betere biodiversiteit

Bijna 200 woningen in Meierij­stad erbij dankzij vijftien nieuwe bouwplan­nen

17:12 VEGHEL - Dankzij de indieners van vijftien bouwplannen kunnen er in de nabije toekomst 200 woningen bijkomen in de gemeente Meierijstad. Het gaat om zo'n 100 woningen in Schijndel, 80 tot 90 in Veghel en negen woningen in het buitengebied. Daarvoor worden onder meer vier intensieve veehouderijen gesloopt.