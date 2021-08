Boxtel gaat op zoek naar eigen Greta Thunberg

Bouwplan voor woningen en appartemen­ten in Liempde goedge­keurd, maar zorgen blijven bestaan

6 augustus LIEMPDE - Een stap in de goede richting voor mensen die een huis zoeken in Liempde. Dat is volgens wethouder Wim van der Zanden het ‘akkoord’ van de Boxtelse gemeenteraad over het omstreden bouwplan aan de Kerkheiseweg in Liempde.