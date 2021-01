Boxtel gaat weer kerstbomen inzamelen

Rustige jaarwisse­ling in de Meierij, brandweer rukt drie keer uit

1 januari De jaarwisseling in de Meierij is volgens de brandweer in Sint-Michielsgestel, Boxtel en Schijndel heel rustig verlopen. Alleen de brandweer in Boxtel moest in de avond en nacht van 31 december op 1 januari drie keer uitrukken onder meer voor brandjes in een dubbele kliko in Park Molenwijk en een door vuurwerk ontploft kastje van Ziggo waardoor verscheidene huishoudens in de buurt van de Lijsterbesgaard geen internet meer hadden.